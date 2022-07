Waze terá serviço de carona paga no Brasil

O Google anunciou, nesta quarta, 22, um novo serviço de caronas compartilhadas chamado Waze Carpool, a partir do qual os usuários dividirão os custos com combustível pelo próprio aplicativo. A novidade foi comunicada à imprensa na sede do Google, na Califórnia.

O Carpool deverá chegar ao Brasil rapidamente, já que o serviço foi anunciado como "solução para o transporte nas grandes cidades", mas terá regras próprias, como o limite de duas caronas por dia e sem paradas, justamente para se diferenciar de aplicativos como o Uber, que gerou polêmica no país.

Em Salvador, o Uber funciona por meio de liminar, expedida em 24/02 pela juíza Ana Maria Silva de Jesus, após a reclamação de centenas de motoristas que sofriam fiscalização intensa das autoridades de trânsito. Os idealizadores do Waze divulgaram informações sobre a novidade e trataram de diferenciar o Waze Carpool do aplicativo Uber.

"Vamos poupar tempo e dinheiro e teremos menos carros na rua. O que é melhor é que será menos entediante do que viajar sozinho. Basta informar para onde vai que alguém pode te dar uma carona. Isto não é Uber, não é taxi. É para pessoas que usam o Waze todo dia e vão para o mesmo lugar. Imagine metade dos carros a menos na rua", afirmou Di-Ann Eisnor, diretora global do Waze.

A novidade chega após um período de dois anos de testes em Israel, berço do Waze até ser adquirido pelo Google em 2013.