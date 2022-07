Watch Dogs recebe a expansão Bad Blood

A Ubisoft anunciou o lançamento de Watch_Dogs Bad Blood, a maior e a última expansão de Watch_Dogs, jogo de ação em mundo aberto que já vendeu mais de 8 milhões de unidades em todo o mundo.

Bad Blood será lançado dia 23 de setembro para quem possui o Season Pass - pacote que reúne todo conteúdo adicional que pode ser baixado e incorporado a Watch_Dogs - e em 30 de setembro para os demais jogadores. O preço de Watch_Dogs Bad Blood é R$29,90 e do Season Pass, que inclui as expansões "Conspiracy" e "Access Granted Pack", R$39,90.

O protagonista da campanha é T-Bone, um brilhante e excêntrico hacker que fez parte de Watch_Dogs e retorna ao game como personagem jogável. São 10 missões inéditas situadas em novas áreas de Chicago.

Logo após os acontecimentos de Watch_Dogs, Raymond "T-Bone" Kenney se infiltra em Blume pela última vez para plantar uma pista falsa em seu sistema. Antes que possa desaparecer, recebe um telefonema de Tobias Frewer, um ex-colega da ctOS Blume, que está precisando urgente de ajuda. Colocando sua própria vida em risco, T-Bone decide ajuda-lo, mas rapidamente percebe que há algo de errado nessa história.

Bad Blood oferece aos jogadores acesso aos contratos "Street Sweep", um novo sistema dinâmico de missões secundárias com intermináveis horas de desafios. Todos os contratos Street Sweep são jogáveis no modo co-op (com amigos ou em sessões públicas), permitindo que, pela primeira vez em Watch_Dogs, dois jogadores trabalhem em conjunto para combater os grupos criminosos da cidade. Os populares modos online 'Hacking' e 'Tailing', bem como o aplicativo ctOS Companion, também são jogáveis com T-Bone em Watch_Dogs Bad Blood.

Além disso, Watch_Dogs Bad Blood apresenta armas exclusivas, benefícios e trajes, incluindo o carro de controle remoto "Eugene", a mais recente criação de T-Bone, que pode ser atualizado tanto para utilização ofensiva quanto defensiva.