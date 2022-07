Watch Dogs é lançado no Brasil

Watch Dogs, um dos games mais esperados do ano, já está nas lojas brasileiras. O novo game da Ubisoft é vendido por R$ 199 (PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One) e R$ 129,90 (PC). O game chega em português.

Watch Dogs se passa em em Chicago, uma das cidades mais conectadas do mundo, e mistura perseguições, tiros, fugas e explosões com muita tecnologia e estratégia. Os jogadores assumirão o papel de Aiden Pearce, um novo tipo de vigilante que, com a ajuda de seu smartphone, utilizará suas habilidades para invadir a Central de Sistemas Operacionais de Chicago (ctOS) e controlar quase todos os elementos da cidade. Aiden poderá utilizar o sistema onipresente de câmeras de segurança do local, baixar informações pessoais para localizar alvos, controlar semáforos e transportes públicos durante perseguições.