Você conhece alguma? Veja funções do Google que ajudam os usuários

Já precisou saber qual o horário que seu time do coração iria jogar ou a data daquele show que você não queria perder e correu para pesquisar no Google? Isso é bem comum com os usuários do mecanismo de busca. Existem cerca de 12 funções presentes na plataforma que nem todos sabem.

O Google celebrou 20 anos em setembro e para comemorar, listou quais eram seus recursos que podem ajudar qualquer usuário a tirar suas dúvidas, por mais específicas que sejam.

#1 Quando será a partida?

Aos fãs de futebol, o mecanismo de buscas permite que através da pesquisa utilizando o nome do seu time você possa saber quais são os próximos jogos, notícias relacionadas, a classificação no Brasileirão e a depender de quando será partida, quais os jogadores relacionados.

#2 Entretenimento à vontade!

Está querendo curtir na cidade em que reside e não sabe quais os eventos que serão realizados no período escolhido? Você pode pesquisar apenas citando o tipo de evento (show, teatro, exposição, etc) e o município que você mora. Assim você pode conferir toda a programação e definir o que melhor te agrada.

#3 Está procurando por emprego?

As vezes buscar por uma oportunidade pode ser difícil a depender do site de empregos que você utilize. Através do Google você pode colocar a palavra "emprego" e a sua profissão e conferir o que te espera.

#4 Pesquise utilizando imagens

Digamos que você gostou de uma imagem e queria ver se é possível encontrá-la em outros tamanhos. Sabe como fazer? Você pode arrastá-la até a caixa de pesquisa e soltar, assim, novas opções aparecerão. Você também pode pesquisar por objeto e aparecerão valores e onde encontrá-los.

#5 Você pode converter moedas...

Sabe quando há aquela dúvida sobre quando seria determinado valor em reais convertidos em dólares? O Google possui um recurso que faz isso de forma automática.

#6 Problemas para calcular?

O mecanismo de ajuda permite que você encontre uma calculadora online sem a necessidade de abrir uma nova página. Você pode fazer cálculos apenas pesquisando a conta que deseja, por exemplo "10/5".

#7 Fazer pesquisas para específicas

O Google consegue responder até o que menos esperamos. Você pode encontrar desde a discografia de uma banda até a data de nascimento ou morte de cada um. Basta definir de forma clara qual sua dúvida.

#8 Quanto de gordura estou consumindo?

Através da plataforma você pode saber quanto está consumindo em doces e salgados, mediante as gramas (ou quilos) de cada alimento desejado. É só especificar em sua pesquisa.

#9 Deixa a pesquisa o mais específica possível

Digamos que você busca algo que é rotineiro, ou que quer uma informação que já ocorreu algumas vezes, de forma semelhante. Você pode definir o tempo que a publicação foi feita, assim você escolhe, por exemplo, se ela ocorreu nas últimas 24h.

#10 Estão usando sua imagem?

Isso parece até um episódio de CatFish! Você pode descobrir se alguém usa suas imagens sem autorização. Você pode carregar uma imagem ou inserir o link dela no recurso de busca. Dessa forma irá ser apresentado em quais sites as fotos são utilizados.

#11 Faça buscas avançadas

Sim, é possível deixar sua pesquisa bem refinada, sabia? Você pode traçar, de forma específica, quais filtros são necessários para deixar a busca como deseja. Isso vai de datas até a linguagem da publicação.

#12 Encontre o conteúdo no site que deseja

Você irá fazer o seguinte: coloque no campo de buscas o site que deseja entre aspas e após isso escreva o termo de pesquisa. Assim você poderá ter mais resultados.

Ufa! Muitas possibilidades, não é mesmo? Agora é só se aventurar pelo Google sempre que a necessidade surgir.