Vivo faz acordo com Paypal para pagamento via celular

A Telefônica Vivo firmou um acordo com a empresa de pagamentos online Paypal para o lançamento de uma solução para realizar pagamentos via celular, sem necessidade do acesso a internet.

Segundo comunicado da operadora de telecomunicações, o serviço funciona em qualquer aparelho GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis), e utiliza uma tecnologia similar ao SMS chamada de USSD.