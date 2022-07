Vitória estará nos jogos FIFA e Pro Evolution Soccer de 2017

O torcedor do Vitória que curte jogar games de futebol, seja no PC ou em um console, poderá escolher seu time do coração no Pro Evolution Soccer e FIFA na edição de 2017.

As duas franquias são consideradas as principais no segmento de jogos de futebol. De acordo com o coordenador de varejo do Rubro-Negro, Bruno Carvalho, estar na Série A do Campeonato Brasileiro é um pré-requisito estabelecido pelas desenvolvedoras.

"Além dos dois mais famosos games de futebol existentes, o clube trabalha para exibir a sua marca em outras plataformas. O Vitória tem o objetivo de organizar mais uma vez o campeonato de FIFA ou PES entre os sócios Sou Mais Vitória, como fez no ano passado", comentou em nota.

Os jogos têm lançamento previsto para setembro e estarão disponíveis para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e PC.