Vitória está no game Fifa 14; Bahia pode ter versão genérica

A EA Sports, empresa responsável pela famosa série do game de futebol Fifa, divulgou na última terça-feira, 16, uma imagem com 19 times brasileiros licenciados para a edição 2014 do jogo.

O Vitória, que retornou à Série A este ano, está garantido. Já o Bahia não aparece na lista dos times licenciados. Além do Bahia, também não está confirmados o Corinthians, entre os times da primeira divisão.

Segundo contato com a assessoria de imprensa do Bahia, a EA Sports incluiu o Bahia nas duas versões anteriores do game (2012 e 2013) sem consultar o clube e pagar pelos direitos de imagem.

Este ano, para a versão 2014, a empresa entrou em contato com o departamento de marketing do clube, inclusive para pagar o valor retroativo dos dois anos anteriores. O Bahia solicitou que a EA Sports se responsabilizasse legalmente caso algum jogador que esteve no Esquadrão nos anos anteriores resolvesse processar o clube pelo seu direito de imagem.

Entretanto, com a intervenção que o Bahia está passando, o responsável pelo marketing do clube, Sacha Mamede, foi um dos diretores destituídos do cargo e a negociação parou.

Ainda segundo a assessoria do clube, como a negociação com a EA Sports já estava avançada, o Bahia ainda poderá estar presente na versão original do game, que será lançada no final de setembro.

Caso isso não aconteça, o Bahia pode ser incluído em uma versão genérica, ou seja como nome que simule a equipe original e uniforme não-oficial, que respeite as cores do time, mas sem incluir o padrão e o escudo oficial.

Na primeira versão do jogo em 2013, apenas 10 dos times da Série A do Brasileirão apareceram em suas versões originais. O Bahia era um deles. Posteriormente, uma atualização incluiu mais três times: Palmeiras, Vasco e Botafogo.

Já as equipes do Atlético-GO, Figueirense, Internacional, Ponte Preta, Portuguesa, Náutico e Sport foram incluídas em versões genéricas como P. Campinas (Ponte Preta) e I. Porto Alegre (Internacional). Mas o nome dos jogadores seguiam os elencos originais mesmo dos times não licenciados.

Outra novidade de Fifa 14 para a Liga Brasileira é a presença de uma equipe da segunda divisão, o Palmeiras, algo que não acontecia em edições anteriores.

"Fifa 14" será lançado no dia 24 de setembro nos Estados Unidos e no dia 27 do mesmo mês mundialmente. O jogo será lançado inicialmente para PC, PS3 e Xbox 360. Até o fim de 2013, o game terá versões para PlayStation 4 e Xbox One.