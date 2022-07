Violência é a tônica do novo trailer de Rambo: The Videogame

Com corpos explodindo e facas encravadas nos inimigos, o novo trailer de Rambo: The Videogame mostra mais do jogo que será lançado este ano para PS3, Xbox 360 e PC. Não é à toa que o jogo tem a classificação indicativa de 18 anos. Assista abaixo:

O game vai reunir as histórias dos três filmes de Rambo, ignorando o quarto longa. Os gráficos do jogo continuam ruins, e parece que essa já é a versão final do jogo. Um bom personagem não merecia gráficos de consoles de gerações passadas como o PS2.