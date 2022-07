Vimeo lança serviço de assinatura mensal

A plataforma de vídeos online Vimeo lançou um serviço de assinatura nesta terça-feira, 2, que permite que criadores de conteúdo cobrem numa base mensal.

Atualmente, criadores de vídeos podem vender seu material à la carte ou via aluguel no Vimeo.

"Ambos os lados de oferta e demanda para vídeos premium pagos estão totalmente comprovados", disse o presidente-executivo do Vimeo, Kerry Trainor.

Ele comparou o Vimeo ao canal de TV paga HBO, que é sustentando com assinaturas. O Vimeo compete com o YouTube, do Google, que gera sua receita com anúncios de maneira parecida a emissoras de TV.

A Vimeo tem mais de 600 mil assinantes pagantes em seu negócio de ferramentas que permitem que criadores de filmes e outros acessem mais armazenamento e recursos de personalização.

O novo serviço de assinatura permitirá que detentores de conteúdo cobrem pelo menos 0,99 dólar, sem um limite superior. O Vimeo receberá uma fatia de 10 por cento.