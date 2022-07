Vídeos de seios com iPhone 5S para testar câmera

Vídeos feitos com a câmera do iPhone 5S, que permite a gravação de vídeos em alta definição a 120 quadros por segundo, estão "bombando no youtube.É que vários usuários filmaram o balanço dos seios de suas namoradas para testar o recurso.

No vídeo abaixo, por exemplo, o usuário Anon Doe fez sua versão com o iPhone 5S e obteve mais de 17 mil pageviews em algujmas horas. Outro vídeo, de Josh Stewart, tambémn registra com o smartphone a namorada saltando

Alcançou mais de 500 mil pageviews, mas o material foi classificado como para adultos e é preciso fazer login para assistir. Clique aqui para ver (se tiver conta no youtube), ou assista o vídeo liberado abaixo.