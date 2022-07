Videogames do passado fazem a festa de jogadores em Salvador

Para quem gosta de jogos eletrônicos de todas as épocas, o Museu do Videogame Itinerante é uma atração e tanto, no Salvador Shopping até a próxima quarta-feira, dia 5.

Os organizadores estimam que 600 mil pessoas já visitaram a exposição. A meta é superar 800 mil.



Mais de 200 consoles, desde o primeiro até os atuais, estão em exibição. Entre as "relíquias" está o primeiro videogame fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972, que atraiu dezenas de pessoas, com celulares a postos, que queriam registar a raridade na manhã de sábado, 1º.



Quando o estudante Leandro Nascimento Campos nasceu, há 16 anos, muitos desses games já não eram mais fabricados. O jovem, no entanto, revela que a grande paixão é, justamente, os games antigos.



"Para quem busca a jogabilidade, como eu, em vez de gráficos em um game, os mais antigos são os melhores. Tenho quatro relíquias em casa: Atari, Mega Drive e o Master System I e III. Só jogos os antigos", explicou Leandro.



Ao lado do console Virtual Boy, primeiro portátil, lançado em agosto de 1995, Leandro explica que o modelo foi o maior fracasso da história. "O Virtual Boy causava dores de cabeça no jogador que ficava muito tempo nele e a própria Nintendo, fabricante do console, na época recomendava um descanso, a cada 15 ou 30 minutos, para evitar náuseas, enxaquecas e outras enfermidades", contou Leandro.



Curador



De acordo com o curador do museu, Cleidson Lima, somente este ano as mostras tiveram mais de 1 milhão de visitantes em quatro estados. Segundo ele, a instituição é a primeira do gênero registrada pelo Instituto Brasileiro de Museus e recebeu prêmio do Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país.



Diferencial



"Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história", explicou Cleidson, "além de conhecer 252 consoles e jogos raros".



Videogames como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2.600, Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo CD, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1 e PlayStation 2 estão em exposição.



A bancária Gil Soares levou o filho José Eduardo, 7 anos, para visitar a exposição. Eduardo se encantou com o que via e se divertiu durante toda a manhã.



"Se deixar, ele fica até o shopping fechar", disse a mãe doo garoto.



Segundo Cleidson, até o final do primeiro semestre de 2016 o Museu Itinerante não tem data disponível. "Daqui vamos para Aracaju (Sergipe), Fortaleza (Ceará), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)", revelou o curador.

Publicações relacionadas