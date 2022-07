Vendas por meio de dispositivos móveis dobram em 2012

A venda por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, dobrou de 5% para 10% em 2012, segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - camara-e.net. "Este número tende a crescer cada vez mais em função do barateamento das novas tecnologias, tanto dos smartphones quanto do acesso a internet banda larga e 3G, além da entrada da nova geração no mercado consumidor", comentou, em nota, o coordenador do Comitê de Varejo da instituição, Fábio Pereira.

As vendas por meio de iPads representam 51%, as de iPhone, 20%, e os demais aparelhos, 29%.

De acordo com a camara-e.net, o Natal de 2012 (que representa para o e-commerce brasileiro dois meses e meio de faturamento) chegou à marca de R$ 3,1 bilhões de faturamento online, ante os R$ 2,6 bilhões registrados em 2011.

Entre as cinco categorias de produtos mais vendidos pela internet no Brasil destaca-se a de moda e acessórios, pois não figurava entre as 20 maiores há cinco anos e, no primeiro semestre do ano passado estava em terceiro lugar, segundo a pesquisa. "Eletrodomésticos vêm em primeiro lugar, seguidos de saúde beleza e medicamentos. Jornais e revistas, que já estiveram na dianteira, agora estão em quarto. Em quinto vem informática.

A expectativa da camara-e.net é que o Brasil feche 2012 com um total de 43 milhões de e-consumidores e um faturamento de R$ 22,5 bilhões, acompanhando o crescimento de 20% esperado para o ano.