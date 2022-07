Vendas online na Black Friday superam US$ 1 bilhão nos EUA

As vendas no varejo online da Black Friday deste ano nos EUA superaram US$ 1 bilhão pela primeira vez, pois mais consumidores utilizaram a internet para fazer suas compras de fim de ano, disse a comScore Inc neste domingo, 25.

As vendas online saltaram pelo menos 22% na Black Friday, ante as vendas de US$ 816 milhões no mesmo dia do ano passado, de acordo com dados da comScore.

O E-commerce representa menos de 10% dos gastos de consumo nos EUA, mas está crescendo fortemente, uma vez que os compradores são atraídos por baixos preços, conveniência, transporte rápido e grande variedade.

A ShopperTrak, que registra o movimento em lojas físicas de varejo, estimou vendas da Black Friday de US$ 11,2 bilhões, queda de 1,8% contra o mesmo dia no ano passado.

"Online foi cerca de 9% do total das vendas, mas pode passar de 10% pela primeira vez nesta temporada", disse Scot Wingo, chefe-executivo da ChannelAdvisor, que ajuda os comerciantes a venderem mais em sites incluindo o Amazon.com e o eBay.com.

A comScore espera que os gastos de varejo online subam 17%, para US$ 43,4 bilhões ao longo da temporada de férias. Isso está acima do aumento de 15% na última temporada e à frente da expectativa do setor de varejo para um aumento de 4,1% nos gastos gerais.