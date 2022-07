Vendas de Xbox One superam 3 milhões de unidades

A Microsoft afirmou nesta segunda-feira que as vendas do Xbox One superaram 3 milhões de unidades no final do ano passado, após ter sido lançado em novembro.

A terceira geração do console compete com o PlayStation 4, da Sony, também lançado em novembro. A Sony relatou a venda de 2,1 milhões de unidade na primeira semana de dezembro.

A liderança da batalha das novas gerações de consoles não ficará clara até novas atualizações dos números da Sony.

As concorridas vendas de ambas plataformas tem impulsionado a Advance Micro Devices, que desenvolveu ou forneceu chips para as duas companhias.