Vendas de tablets superam as de PCs no 1º semestre

No primeiro semestre de 2013, foram vendidos 3,3 milhões de tablets no Brasil. Pela primeira vez o número supera o de desktops (PCs), que venderam 3,1 milhões, representando uma retração de 12,7% em relação ao mesmo período de 2012, segundo dados da IDC - organizados pela Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

Os notebooks ainda são os eletrônicos mais vendidos, com 4 milhões de unidades. A soma dos três produtos alcançou a maior marca de comercialização para um semestre. Os notebooks representam 38,4% das vendas, enquanto tablets ficaram com 34,8% e os desktops com 26,8%.