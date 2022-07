Vendas de tablets superam as de notebooks pela 1º vez

Em agosto, as vendas de tablets superaram as de notebooks pela primeira vez no País, segundo dados consultoria IDC organizados pelo Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica).

Foram vendidos 627 mil tablets, crescimento de 134% em relação ao mesmo período de 2012, contra 597 mil notebooks, redução de 28% em relação há um ano. Já os o número de desktops vendidos ficou em 441 mil máquinas, queda de 16%.

Com essa alta, os tablets correspondem a 38% dos computadores no Brasil, enquanto os notebooks ficaram com 36% e os desktops com 26%.