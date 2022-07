Vendas de tablets crescem 21% no primeiro semestre

Parece que os tablets estão se tornando cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. No primeiro semestre de 2014, foram vendidos 4.2 milhões de tablets, 21% a mais do que no mesmo período de 2013, segundo a IDC Brasil.

A previsão é que, até o final do ano, sejam vendidos 10 milhões de tablets no Brasil. "Os tablets atendem de crianças a idosos e as vendas devem ser impulsionadas no varejo em ocasião do Dia das Crianças, Black Friday e Natal", avaliou Pedro Hagge, analista de mercado da IDC Brasil.

"O tablet é hoje o dispositivo mais barato para quem procura um produto para acessar a Internet", disse ele, destacando que os produtos de até R$ 500 correspondem a 77% das unidades vendidas no último trimestre - há um ano, essa participação era de 41%.