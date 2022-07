Vendas da HTC caem 61% em outubro na comparação anual

A fabricante taiuanesa de smartphones HTC informou nesta terça-feira que as vendas consolidadas em outubro caíram 61 por cento na comparação anual, para 17,2 bilhões de dólares taiuaneses (588,3 milhões de dólares).

O resultado da companhia de Taiwan compara-se aos 44,11 bilhões de dólares taiuaneses registrados no mesmo período do ano anterior e com os 21,13 bilhões de dólares taiuaneses em setembro.

A empresa não divulgou detalhes.