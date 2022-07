Venda de celulares no mundo cai pela primeira vez desde 2009

As vendas globais de celulares caíram em 2012 pela primeira vez desde 2009, informou a empresa de pesquisas Gartner nesta quarta-feira, 13. "Condições econômicas difíceis, mudanças nas preferências dos consumidores e intensa concorrência enfraqueceram o mercado mundial de celulares", afirmou Anshul Gupta, analista da Gartner.

Em 2012, a venda de telefones celulares em todo o mundo totalizou 1,75 bilhão de unidades - queda de 1,7% em relação a 2011, quando foram vendidos 1,77 bilhão de aparelhos.

A principal mudança no cenário foi a perda de liderança da Nokia para a Samsung: em 2011, a finlandesa tinha 23,8% do mercado, e a sul-coreana ficava com 17,7%.

No ano passado, a Samsung liderou, com 22%, enquanto a Nokia caiu para a segunda posição (19,1%). A Apple ficou em terceiro lugar (7,5% do setor), seguida por ZTE (3,9%), LG (3,3%) e Huawei (2,7%).

A demanda pelos aparelhos mais simples, sem sistema operacional (presente nos smartphones), caiu 19,3% se considerado apenas o quarto trimestre - no período, foram comercializadas 264,4 milhões de unidades dos chamados "feature phones".

Smartphones

A expectativa é que as vendas dos modelos mais simples continuem caindo, conforme aumenta a demanda pelos smartphones. Em 2013, ainda segundo o Gartner, as vendas de celulares devem somar 1,9 bilhão de unidades, sendo 1 bilhão de smartphones.

No último trimestre de 2012, Apple e a Samsung responderam por 52% das vendas de smartphones, ante os 46% do trimestre anterior.

Segundo o Gartner, os smartphones responderam por 53,5% dos 385 milhões de aparelhos comercializados pela Samsung em 2012 (cerca de 205,9 milhões de aparelhos inteligentes). Já a Apple comercializou 130,1 milhões de iPhones no ano passado (43,5 milhões somente no último trimestre).