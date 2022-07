Vaza fotos de possível Nexus 5, da LG

O perfil do Twitter @evleaks divulgou no sábado, 4, imagens de um smartphone da LG que não tem botões físicos na superficie frontal. Rumores apontam que a tela deve ser do novo Nexus 5. O @evleaks é conhecido por vazar imagens reais dos smartphones.

O aparelho tem uma tela maior do que os das outras versões do Nexus. A LG não se proncunciou sobre o assunto, mas é esperado que a empresa lançe um novo smartphone em novembro, assim como aconteceu nas versões anteriores do Nexus.