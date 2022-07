Usuários já estão sem WhatsApp no Brasil

O WhatsApp já parou de funcionar para grande parte dos usuários das operadoras Oi, Vivo, Tim e Claro. Muitos utilizaram as redes sociais para reclamarem do bloqueio de 48h imposto pela Justiça de São Paulo nesta quarta-feira, 16.

"Uma decisão arbitrária, retrógrada e ignorante. Digna de um imbecil com poder demais nas mãos. Uma vergonha pro Brasil.", escreveu um usuário no twitter. Programado para à 0h, de Brasília, os baianos e estados sem o horário de verão ficaram sem o aplicativo desde às 23h. As mensagens não estão sendo enviadas para os destinatários.

Outros usuários aproveitaram para brincar com a situação. "Vou aproveitar essas 48 horas sem whatsapp e sentar na mesa e conversar com um pessoal que tá morando aqui, acho que é minha família '-'", escreveu outro usuário do Twitter, que se tornou a plataforma principal para os bate-papos. "Né que o whatsapp parou mesmo? Espero que volte antes do Natal", brincou outra.

Bloqueio

O pedido foi feito pela 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo e foi deferido pela juíza Sandra Regina Nostre Marques. Segundo a Justiça, o WhatsApp não teria atendido a uma determinação judicial de 23 de julho de 2015. A empresa foi notificada novamente em agosto, e não respondeu ao Ministério Público, que solicitou o bloqueio dos serviços pelo prazo de 48 horas, com base na lei do Marco Civil da internet,