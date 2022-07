Usuário do PS4 tira a roupa da mulher durante jogo; veja

O novo PlayStation 4 (PS4) tem um aplicativo disponibiliado pela Sony, o Playroom (sala de jogos), que permite aos usuários utilizar webcams para participar de transmissões ao vivo enquanto jogam seus games.

O usuário Darkcobra, dono do videogame, estava jogando e bebendo ao lado da esposa (que também parece alcoolizada), quando resolveu tirar a roupa da mulher. As imagens correram o mundo e foram parar no Daily Mail.

Veja o vídeo