Ufba desenvolve aplicativo que mapeia locais com wi-fi

Checar as notificações recentes do Facebook enquanto toma um café ou almoça com os amigos é uma prática frequente entre os que precisam estar conectados 24 horas por dia.

Para facilitar a busca pelos estabelecimentos mais próximos que proporcionam esse acesso às nuvens, será lançado hoje o Wi-Fi Salvador, um aplicativo para as plataformas Android e iOS (que abrange iPhone, iPad e iPod Touch).

O aplicativo foi desenvolvido pela equipe do Lab 404 - Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço, da Ufba. O intuito era "ter um produto para potencializar as discussões teóricas que a gente faziafeitas em grupo", diz André Lemos, idealizador e coordenador do projeto.



Durante o trabalho, iniciado entre 2006 e 2007, a equipe foi às ruas para mapear os pontos que oferecem serviço wi-fi, cada integrante sendo responsável por um bairro. Os 150 locais encontrados formaram a base de dados inicial, cujos pontos estão que foram classificados por categorias (restaurantes, bares, teatros, cafés, teatros etc).

Como funciona - Com o aplicativo instalado, é possível navegar por um mapa que identifica os estabelecimentos comerciais, instituições e locais públicos com acesso à internet (chamados de hotspots) ou procurar por uma lista que mostra os pontos mais próximos, indicando a distância deste em relação ao usuário.



"Ao clicar no ícone, tem o endereço, o telefone e se o wi-fi é gratuito ou pago", explica André Lemos. Os locais com serviço gratuito são representados pelos ícones na cor verde e os que cobram estão sinalizados em vermelho.

O sistema é colaborativo e permite que os usuários indiquem locais ainda não mapeados. Esses novos pontos cadastrados passam por análise para verificar a veracidade da informação. Sendo aprovados, entram para a lista de hotspots, que vai crescendo a partir de cada contribuição.

Lançamento - O evento de lançamento acontece nesta quarta-feira, 31, às 18h, na Faculdade de Comunicação da Ufba (Ondina). A partir de então, o aplicativo estará disponível para Android e, posteriormente, para a plataforma iOS, que depende de autorização da Apple.

A programação também contará com duas palestrasque abordarão a cibercultura e o espaço urbano, uma com o coordenador do projeto o professore outra com o professor Fabio Malini, da Ufes(Universidade Federal do Espírito Santo).

André Lemos apresentará a conferência Cidade Algoritmo, discutindo sobre as relações entre as tecnologias de informação, as redes e o espaço urbano. Já o professor Fabio Malini apresentará a conferência Cartografia de Controvérsias, que trata de temas polêmicos discutidos na internet.