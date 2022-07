Ubisoft reduz preços dos games da série Assassin´s Creed

Prestes a lançar Assassin´s Creed 3, que chega em novembro ao Brasil com versão em português, a Ubisoft decidiu reduzir os valores dos games da série, compostos por Assassin´s Creed, que passa a custar R$ 59,90, Assassin´s Creed 2, ao preço de R$ 79,90 e Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations, que caíram para R$ 99,90. Os novos valores são para os games do Xbox 360 e do Playstation 3.

A série já teve mais de 500 mil jogos vendidos no Brasil. “Tanto os jogos quanto os livros da marca Assassin’s Creed caíram no gosto dos brasileiros. As vendas de todos os produtos superaram as nossas expectativas, que já eram otimistas. Só os 2 primeiros livros, por exemplo, já superaram as 200 mil cópias em apenas 10 meses, e a página da Ubisoft Brasil no Facebook reúne atualmente mais de 800 mil fãs”, disse Bertrand Chaverot, diretor geral da Ubisoft no Brasil.

Novo game se passa nos EUA

O terceiro Assassin´s Creed deixa a Europa de lado e se concentra na Revolução Americana, entre 1753 e 1783. O novo personagem será de descendência Nativo-Americana e Inglesa, chamado Connor Kenway. Assim como nos outros games, nos quais o personagem interagia com Leonardo da Vinci e outras figuras ilustres, em AC III o jogador vai se encontrar com George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, dentre outros.