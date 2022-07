Ubisoft reduz preço de games da série Assassin´s Creed

Já se preparando para o lançamento de Assassin´s Creed: Black Flag, em outubro, a Ubsifot reduziu os preços dos games da série em todo o País. Assassin´s Creed III teve o preço reduzido de R$179,90 para 99,90; Revelations, de R$99,90 para R$79,90; e manteve as versões Brotherhood por R$79,90 e Assassin's Creed I e II por R$ 59,90.

A série tem mais de 900 mil jogos vendidos no Brasil, e 500 mil livros baseados nas histórias. "Os produtos da marca Assassin's Creed caíram no gosto dos brasileiros e queremos que cada vez mais pessoas se divirtam com a franquia. A trama envolve muita ação, aventura, acontecimentos reais, ficção e uma grande variedade de cenários, épocas históricas e modos de jogo", disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft na América Latina.

Em Black Flag, Edward Kenway, um jovem britânico sedento por perigo e aventura se torna um pirata feroz e experiente lutador que logo se vê envolvido na antiga guerra entre Assassinos e Templários. Situado no início do século XVIII, o jogo apresentará alguns dos piratas mais infames da história, como Barba Negra e Charles Vane, e colocará os jogadores em uma viagem pelas Índias Ocidentais durante o turbulento e violento período que depois ficaria conhecido como a Era de Ouro da Pirataria. O jogo estará disponível para PS3, PS4, Xbox 360 e Wii U.