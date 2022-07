Ubisoft lança novo trailer de Assassin´s Creed IV

A Ubisoft divulgou nesta segunda-feira, 13, mais um trailer de Assassin´s Creed IV: Black Flag. No vídeo A Era de Ouro da Pirataria, é mostrado como os piratas surgiram, utilizando gráficos e uma edição que se assemelha bastante com God of War, além de mostrar alguns personagens. Confira abaixo:

O game Assassin´s Creed IV: Black Flag vai mostrar a saga do pirata/assassino Edward Kenway, avô de Connor, de Assassin´s Creed III. Ele vai impedir o plano dos templários que planejam dominar o Triângulo das Bermudas.

Assassin´s Creed IV: Black Flag chega para Xbox 360, PlayStation 3, Wii U e PC em 29 de outubro, com versões para PlayStation 4 e o próximo Xbox. É esperado que, assim como AC III, o jogo seja dublado e legendado em português.