Ubisoft lança game musical Just Sing

Após fazer sucesso com a série Just Dance, na qual os jogadores dançavam grandes sucessos, a Ubisoft agora vai libertar os cantores que existem com Just Sing, game que chega dia 6 de setembro para PS4 e Xbox One.

Com mais de 40 faixas para escolher, incluindo clássicos como "I Want to Break Free", do Queen, e canções atuais como "What Do You Mean?", de Justin Bieber, os jogadores poderão gravar suas performances, cantando ou dublando. Todos os momentos registrados ainda ficam disponíveis para customização com temas e filtros e podem ser compartilhados facilmente com os amigos e com a comunidade de jogadores de Just Sing.



Os videoclipes podem ser capturados por dispositivos móveis com o aplicativo gratuito Just Sing Companion App - disponível para os sistemas operacionais iOS e Android -, pelo Kinect do Xbox One, ou PlayStation Camera do PlayStation 4. Para usar o aplicativo, basta conectar o smartphone e o console na mesma rede wi-fi, fazer o pareamento e começar a se divertir.



Just Sing vem com os modos Festa, no qual jogadores podem criar seus próprios clipes com até quatro jogadores cantando ou dublando suas canções favoritas, e Batalha, com duelos de 1 contra 1. Neste modo também é possível customizar a tela com temas e recursos visuais que aumentarão ainda mais o espírito competitivo da batalha.

Confira as músicas presentes no game:

All About That Bass - Meghan Trainor

Drag Me Down - One Direction

What Do You Mean? - Justin Bieber

I Want To Break Free - Queen

Chandelier - Sia

Love Me Like You Do - Ellie Goulding

One More Night - Maroon 5

Radioactive - Imagine Dragons

Can't Feel My Face

I Love Rock 'N' Roll

All Of Me

Baby One More Time

I Will Survive

Colors of the Wind

I Want You Back

Kryptonite

Rude

Stand By Me

Take On Me

The Fox