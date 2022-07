Ubisoft já prepara um novo Far Cry

Após o sucesso de Far Cry 3, no final do ano passado, a Ubisfot já está pensando no quinto jogo da franquia - incluindo Far Cry: Blood Dragon. Mas o vice-presidente de Marketing da empresa, Tony Key, mantém mistério sobre os rumos da série. "Estamos totalmente empolgados com Far Cry 3. É uma grande marca e agora ele tem o reconhecimento que merece, por isso estamos indo claramente para fazer outro. Mais detalhes sobre o jogo, em breve", disse em entrevista ao site Gamespot.

Far Cry 3 foi lançado e arrebatou a crítica e os gamers, fazendo parte da lista de melhores jogos de 2012. Este ano, a Ubisoft lançou Far Cry: Blood Dragon, uma homenagem aos anos 80, com um ambiente cheio de lazers, que também foi um sucesso de vendas.