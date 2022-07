Ubisoft confirma Assassin´s Creed IV: Black Frags

Será no dia 29 de outubro o lançamento do game Assassin's Creed IV: Black Flag, que chegará em versões para PS3, Xbox 360 e Wii U. A empresa confirmou que o Playstation 4 e o PC também terão o game, mas não precisou a data de lançamento.

O game vai se passar no Século XVIII e será protagonizado, como já havia vazado, por Edward Kenway, avô de Connor, de Assassin's Creed III. A aventura vai ter muitas batalhas marítimas, já que o protagonista é um pirata. Ilhas como Jamaica, Cuba e as Bahamas servirão de cenário no game de mundo aberto.

Ainda não há informações sobre legendas e dublagem em português, mas com as vendas dos episódios anteriores crescendo no Brasil, dificilmente a Ubisoft vai esquecer dos fãs brasileiros.

O game já possui até trailer, que pode ser visto abaixo:

<VIDEO ID=1310912/>