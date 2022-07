Ubisoft anuncia lançamento de Far Cry 4 para este ano

A Ubisoft anunciou nesta quinta-feira, 15, o lançamento de Far Cry 4 para 18 de novembro no Brasil. O jogo será lançado para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC.

Ainda não há muitas informações sobre Far Cry 4. O que se sabe é que o game se passa em Kyrat, uma região selvagem do Himalaia dominada por um regime opressor. Com uma vasta gama de armas, veículos e animais, os jogadores vão poder percorrer o mundo aberto do game, seguindo à tradição da série.

"Seguindo o sucesso de Far Cry 3, queremos levar a série a um outro nível e criar um jogo que vai surpreender e superar as expectativas dos jogadores", disse Dan Hay, produtor executivo do game em nota à imprensa.

A Ubisoft está esperando a E3, em junho, para anunciar mais novidades sobre o game. Espera-se que, como Far Cry 3, o jogo seja em português.