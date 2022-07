Ubisoft anuncia Assassin´s Creed e Watch Dogs para Xbox One

Os games Assassin's Creed IV: Black Flag e Watch Dogs também chegarão para o Xbox One, novo console da Microsoft lançado nesta terça-feira, 21, anunciou a Ubisoft. "A próxima geração de consoles irá revigorar nossa indústria e tornará possível a entrega de um inacreditável e inédito entretenimento para jogadores de videogame", disse Yves Guillemot, co-fundador e CEO da Ubisoft. A empresa francesa ainda garantiu que, nos primeiros 12 meses do console, mais títulos chegarão ao Xbox One.

Assassin's Creed IV: Black Flag e Watch Dogs também serão lançados para PS3, PS4, Xbox 360 e PC.

