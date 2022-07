Twitter reporta pane mundial e diz que está investigando

O Twitter anunciou que está tentando resolver uma pane mundial nesta quinta-feira, 15, por volta das 19h25 de Brasília (22H25 GMT), na noite em que os candidatos à Casa Branca participam de dois importantes eventos televisivos simultâneos.

"Sabemos que as pessoas estão com problemas para tuitar e usar o Twitter. Estamos tentando resolver este problema o mais rapidamente possível", confirmou à AFP um porta-voz do grupo californiano.