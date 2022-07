Twitter lança serviço de anúncios para empresas brasileiras

A rede social Twitter começou a vender anúncios para pequenas e médias empresas no Brasil, informou a companhia em comunicado divulgado nesta terça-feira, 7.



As empresas poderão lançar campanhas para aumentar sua base de seguidores na rede social, para gerar tráfego em seu site ou para promover seu aplicativo para celular.



De acordo com comunicado do Twitter, o serviço permite que as empresas encontrem clientes potenciais em determinado grupo demográfico, por interesses, dispositivos e palavra-chave.

