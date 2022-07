Twitter lança mensagens diretas em grupo e filmagem de vídeo

O Twitter lançou duas novidades nesta terça-feira, 27, que permitirão que os usuários enviem mensagens diretas a grupos de até 20 pessoas e a captem, editem e compartilhem vídeos diretamente do aplicativo.

A companhia americana indicou que poderão ser iniciados grupos de mensagem direta, mas os integrantes convidados podem bater papo com perfis que não sejam seguidos, mas que sejam de amigos de amigos.

Até agora, as mensagens diretas (conhecidas como DM) do Twitter colocavam em contato, unicamente, dois interlocutores, e para enviá-las, era (e é) necessário que o tuiteiro receptor siga o tuiteiro emissor.

"Muitos usam mensagens diretas para alcançar pessoas ou marcas com as quais vocês só se conectam pelo Twitter. Qualquer que seja o caso, a habilidade de conversar de forma privada com grupos dá mais opções para como e com quem se comunicar no Twitter", explicou à Agência Efe o diretor de produto da rede social, Jinen Kamdar.

A segunda novidade apresentada hoje pelo Twitter é a possibilidade de gravar, editar e compartilhar vídeos -de até 30 segundos- diretamente, sem sair do aplicativo.

Além disso, essas peças audiovisuais capturadas inseridas nos tweets poderão ser vistas a partir de apenas um clique sobre elas.

Também será possível postar vídeos diretamente desde a galeria do telefone (por enquanto, esta opção só está disponível para os usuários de IOS, mas em um futuro próximo também chegará ao Android).

Kamdar explicou que a companhia detectou que os tuiteiros compartilhavam vídeos de forma frequente, por isso que era um "passo óbvio" permitir fazer isso diretamente do aplicativo.

O Twitter começará hoje a implementar as mudanças, embora elas levarão vários dias para serem ativadas para todos os usuários do mundo.