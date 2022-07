Twitter lança aplicativo que indica músicas

O Twitter acabou com as especulações e lançou na quinta-feira, 18, o Twitter #music - um serviço de música que sugere novos artistas e músicas para ouvir baseado em dados do perfil do usuário e nas contas que ele segue na rede social. O serviço está disponível no endereço https://music.twitter.com e em um aplicativo para o sistema iOS, dos aparelhos móveis da Apple, como o iPhone.

O #music vai descobrir e indicar ao usuário músicas populares e artistas em ascensão com base nos tweets (mensagens trocadas na rede) e no engajamento dos usuários. Também será possível postar canções por meio do aplicativo. O serviço dará ênfase às atividades das bandas e artistas nos seus perfis, mostrando ao usuário quem os músicos seguem e quais músicas escutam.

Os primeiros países a terem acesso ao Twitter #music são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Ainda não há previsão de quando o serviço chegará ao Brasil, mas o Twitter divulgou em seu blog oficial que, “com o passar do tempo”, o #music será lançado também em outros países e para o sistema Android. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.