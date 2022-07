Twitter e Bloomberg fazem equipe para lançar canal de notícias on-line

O Twitter lançará um novo canal de notícias de 24 horas on-line, em associação com a agência de notícias Bloomberg, em uma maior expansão de suas operações de vídeo.

O diretor-executivo de mídia da Bloomberg, Justin Smith, confirmou no domingo, 30, à noite a associação, ao retuitar uma matéria do Wall Street Journal sobre o acordo.

"Teremos muito mais o que dizer na segunda-feira sobre esta emocionante nova associação NewFront em Bloomberg Media", tuitou Smith.

O jornal, o primeiro a informar sobre o acordo, disse que a Bloomberg produzirá notícias exclusivamente para o canal on-line, de forma separada aos conteúdos que produz para seu próprio canal de televisão.

Bloomberg e Twitter não quiseram dar detalhes do acordo que será anunciado nesta segunda.

