Twitter do G1 é invadido e Rede Globo é ameaçada

O perfil do G1, no Twitter, foi invadido na tarde desta segunda-feira, 22. O grupo de invasores alterou o avatar e o background do Twitter do canal de notícias da Rede Globo. Além disso, ameaçou a emissora carioca: "O que é seu está guardado! @rede_globo".

O invasor continuou criticando a emissora. "Hoje o jornalismo faz o oposto do que deveria fazer,protegem os verdadeiros bandidos,marginalizam os manifestantes,são a favor da repressão. O triste é ver os porcos da grande mídia dizendo que manifestantes devem ser presos por formação de quadrilha como se fossem bandidos", postou no perfil.

A emissora já conseguiu recuperar o perfil.