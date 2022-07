Twitter declara o fim do login com email e senha

O Twitter declarou nesta quarta-feira guerra à senha durante sua conferência de desenvolvedores em San Francisco ao anunciar um novo sistema de login nos aplicativos móveis a partir do número de telefone.

Jeff Seibert, diretor de plataformas móveis da rede social, apresentou na conferência o Digits, um produto que o Twitter oferece gratuitamente a partir de hoje em 28 idiomas e em 216 países.

O Digits permitirá aos desenvolvedores de aplicativos móveis oferecer aos usuários um processo com três passos. O primeiro é uma tela com a opção de fazer login através de um dispositivo móvel, outra tela para teclar o número de telefone e a terceira para digitar o número de confirmação que o Twitter enviará através de uma mensagem de texto e que só poderá ser utilizado uma vez.

Seibert disse estar convencido que o sistema é melhor que a combinação de email e senha utilizada atualmente e que é, apontou, fácil de esquecer, frequentemente difícil de digitar nos telefones celulares e suscetível a ser pirateada.

Desenvolvedores que assistiram à conferência, como Derek Hearn, um jovem tecnólogo de Chicago, deram as boas-vindas ao produto.

"O Digits me deixou curioso. Nós já fazemos algo semelhante dentro de nossa empresa", disse Hearn à agência Efe. Ele trabalha para a MeetBall, uma companhia que compartilha a localização dos usuários em dispositivos móveis.

Cameron Hendrix, um jovem desenvolvedor de aplicativos móveis de Nova York que trabalha em uma empresa de educação digital, deu também boas-vindas à iniciativa que descreveu como "mais segura" que o atual sistema universal de senhas.

Twitter ressaltou hoje que o sistema resultará especialmente útil em países em vias de desenvolvimento nos quais, com frequência, a única forma de aceder a internet é através do telefone.

Se o Digits conseguir conquistar desenvolvedores em todo o mundo, o Twitter poderia acabar com o atual reinado da senha.

Além do Digits, o Twitter apresentou hoje o Fabric, uma nova plataforma que procura facilitar o trabalho dos mais de mil desenvolvedores que participaram da conferência em San Francisco.

"É a melhor forma, e a mais singela, de desenvolver os melhores aplicativos", disse hoje durante a abertura do evento o CEO do Twitter, Dick Costolo.

A rede social também mostrou hoje o Crashlytics, que oferece aos desenvolvedores um sistema gratuito para comprovar se o aplicativo que estão desenvolvendo tem problemas ou trava.

O encontro em San Francisco contou com a participação de representantes de meios comunicação, como Raju Narisetti, vice-presidente da News Corporation, que elogiou o Twitter por ter se transformado a principal plataforma para identificar notícias urgentes.

Narisetti afirmou que a rede social é uma grande plataforma para captar audiência e mencionou, nesse sentido, que o jornal financeiro "Wall Street Journal", parte do grupo News Corporation, obteve 47% do tráfego nas redes sociais através do Twitter.

A relação do Twitter com os meios de comunicação foi motivo de debate após a saída da chefe da divisão de notícias, Vivian Schiller, que deixou o cargo apenas um ano após assumir o posto e em meio a uma série de mudanças entre altos diretores da rede social.

A exjefa da divisão de notícias de Twitter trabalhou com Dataminr, uma companhia de gestão de dados com sede em Nova York, que desenvolveu o primeiro produto noticioso para a rede social.

O produto, que estreou o mês passado, analisa os 500 milhões de tuítes gerados a cada dia e identifica tendências que possam se transformar em notícias.