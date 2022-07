TVs em ultra alta-definição são apostas para 2014

Pensando na Copa do Mundo no Brasil, a Samsung revelou nesta quarta-feira, 5, a nova linha de televisores UHD (Ultra High-Definition) com tela curva no Samsung Forum 2014, em Cancún, no México, evento em que a empresa apresenta as novidades tecnológicas para o mercado latino.

"2014 é o ano dos televisores UHD e, com a Copa do Mundo, vão ser os destaques nas vendas", disse Steve Lee, CEO da Samsung Eletronics na América Latina. Os aparelhos ultra HD possuem resolução de 4k (3840 x 2160), quatro vezes mais resolução que os televisores atuais de alta definição.

A tela curva apresenta maior contraste e mais cores, dando uma noção de profundidade nas imagens. "Queremos que as pessoas que não poderão ver o jogo pessoalmente, tenham a melhor experiência", destacou Arturo Juarez, gerente sênior de áudio e vídeo da Samsung no México.

Os televisores chegam com a Função Futebol. Com o recurso Melhores Lances, o aparelho faz uma análise da combinação de som - como o grito da torcida em um lance perigoso e a entonação do narrador - e imagem para gravar 20 segundos do jogo, criando automaticamente os "melhores momentos". Com o zoom, a imagem de um lance pode ser aproximada para captar se a bola bateu na mão do jogador ou se passou da linha do gol.

Parcerias nos conteúdos

A marca sul-coreana se associou com o canal esportivo ESPN. Os televisores vão mostrar estatísticas das partidas, calendário e notícias de todos os campeonatos da América Latina, sem precisar mudar de canal, já que será possível dividir a tela em até quatro janelas diferentes.

A Samsung também se juntou à Fox e a Paramount para que sejam exibidos filmes e séries com resolução em 4K - a primeira série a ser exibida no formato será a segunda temporada de House of Cards, da Netflix, também presente nos televisores.

Os aparelhos UHD serão lançados em três versões: com 65, 78 e 105 polegadas, ainda sem preço definido. A expectativa é que, na América Latina, sejam vendidas 2,8 milhões de unidades até 2017.

Além da televisão, a linha Samsung Galaxy NotePRO e TabPro também chega com a resolução 4K. O primeiro trará conexões 4G/3G/Wifi, câmera traseira de 8MP e frontal de 2MP e tela de 12.2 polegadas. Já o TabPRO terá 8.4 e 10.1 polegadas e trará conexão Wifi. Ambos terão bateria com autonomia para 10 horas de uso.

Aparelhos econômicos

A empresa também apresentou a geladeira Food Showcase. Ao abrir a porta do refrigerador, haverá um espaço onde ficarão os produtos mais utilizados no dia a dia. Quando o usuário abrir o compartimento, terá acesso à parte interna onde estarão os outros produtos. Ao lado da geladeira, o freezer com dispenser para água e gelo - picado ou em cubos. "Nós observamos como a família latina usava a geladeira para chegar a esse produto", afirmou Paola Osterling, gerente de marketing de eletrodomésticos da Samsung.

Já o ar-condicionado AR9000 possui o formato triangular, garantindo um melhor rendimento na refrigeração. O aparelho também terá um filtro que elimina, segundo a Samsung, 99% dos vírus e bactérias presentes no ar.

Todos os eletrodomésticos chegam ao mercado com a tecnologia Digital Inverter. Geladeiras, ar-condicionados, lavadores, secadoras e aspiradores de pó vão possuir compressores inteligentes que vão dar maior durabilidade, fazer menos ruído e contribuir com o baixo consumo de energia.

* O repórter viajou a convite da empresa