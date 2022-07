Turma da Mônica vira game para smartphones e tablets

A turma da Mônica invadiu os smartphones e tablets com o game "Coelhadas da Mônica", parceria entre a Insane Games e a Maurício de Sousa Produções que está disponível a partir de segunda-feira, 6, para download na Apple Store e no Google Play por US$ 1,99

No game, Mônica deve acerta o coelho Sansão nos personagens Cebolinha e Cascão. O jogador deve controlar o ângulo, a velocidade e a pontaria para acertar os personagens. Além disso, deve evitar obstáculos como muros e outros objetos.