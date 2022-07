Turistas podem identificar notas falsas pelo celular

O celular está sendo um grande aliado dos turistas que estão no Brasil durante a Copa do Mundo. Cerca de 85 mil usuários, em apenas duas semanas, usaram um aplicativo do Banco Central que ajuda a reconhecer características presentes apenas em notas verdadeiras.

A ferramenta, chamada Dinheiro Brasileiro, se torna ainda mais útil em um momento em que 3,7 milhões de visitantes movimentarão R$ 6,7 bilhões no país durante o Mundial segundo o Ministério do Turismo, especialmente em restaurantes, pontos turísticos e hotéis.

Para fazer o reconhecimento das cédulas, basta aproximar a câmera do aparelho da cédula monetária. O aplicativo destaca os detalhes da nota sobre os quais o cidadão deve redobrar a atenção, entre eles a marca d'agua, o alto relevo e microimpressões, que podem ser vistos com uma lente de aumento. Disponível em português, inglês e espanhol no site do Banco Central, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas versões iOS e Android.

CLIQUE AQUI para baixar o aplicativo para iOS

CLIQUE AQUI para baixar o aplicativo para Android