Trilogia Uncharted será lançado para PS4

Os fãs de Nathan Drake já podem fazer o "esquente" enquanto Uncharted 4 não chega para o PS4, já que foi adiado de 2015 para 2016. A Sony vai lançar a Uncharted: The Nathan Drake Collection para o PS4 no dia 9 de outubro, nos Estados Unidos. O pacote vai chegar com os três games da série: Drake's Furtune, Among Thieves e Drake's Deception, todos com 1080p de resolução e rodando a 60 frames.

Os gráficos vão ganhar melhores texturas para o console da nova geração e mais troféus. "Estamos trabalhando na nossa engine para fazer The Nathan Drake Collection um jogo exemplar", disse Arne Meyer, da Naughty Dog, em entrevista ao Gamespot. Quem comprar o pack vai poder ter acesso ao beta de Uncharted 4.

Confira o trailer de lançamento da coleção para o PS4: