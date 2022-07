Treinadora de Pokémon Go atrai jogadores a shopping baiano

Lançado no Brasil, no início deste mês, o Pokémon Go já é febre em Salvador. Jogadores estão recorrendo aos Pokéstops, pontos de encontro, para adquirir os itens necessários na hora de capturar os monstrinhos. Os amantes do aplicativo vão contar, até este domingo, 14, com uma treinadora de Pokémon, que ficará das 13h às 21h, soltando Lures - elementos que atraem os monstrinhos - ilimitados, na praça de alimentação do Shopping Bela Vista.



Apaixonado pelas inovações tecnológicas, o estudante de comunicação, Jhone Amaral, não perdeu tempo e baixou o aplicativo no dia do lançamento. Segundo ele, unir pessoas no mesmo lugar ajuda na integração entre os fãs, além de levantar o interesse de pessoas que ainda não conhecem o aplicativo.



Desenvolvido pela Niantic, o jogo funciona com GPS. O aplicativo processa uma imagem virtual dos Pokémons, por meio do sinal obtido através da câmera fotográfica do smartphone. O objetivo é capturar os monstrinhos que aparecem aleatoriamente. Para capturá-los é necessário ter Pokébolas, que são adquiridas nas Pokéstops, além de outros itens.



Estacionamento e WiFi liberados



O Bela Vista divulgou ainda que, além da ação, também disponibiliza WiFi para os jogadores brincarem. Para os que forem de carro, o estacionamento está gratuito mediante apresentação de nota fiscal que comprove compra no estabelecimento, independente do valor.

