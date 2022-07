Transalvador lança hoje aplicativo para comunicar ocorrência

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) anuncia para esta segunda-feira, 11, às 15h, na sede do órgão (Barris), o lançamento de um aplicativo colaborativo do Núcleo de Operação Assistida (NOA) Cidadão para que a população comunique ocorrências nas vias da capital.

Após o download, disponível na Apple Store e no Google Play, o app de apenas 15 MB estará pronto para ser acionado. O usuário terá que se cadastrar, fornecendo dados básicos, como nome completo, endereço, e-mail e senha. A primeira mensagem visualizada é um alerta para que não use o celular enquanto dirige.

Na tela principal, há ícones para comunicar acidentes, semáforos quebrados, óleo na pista, estacionamento irregular, problemas com sinalização, veículos quebrados e outros problemas, como postes e árvores caídos, animais e buracos na via, incêndio, manifestações e alagamentos.

Má conduta ou ausência de guardadores de carros podem ser informadas. A ocorrência pode ser detalhada por tipo, com endereço, comentário e possibilidade de envio de foto.

O aplicativo mostra o histórico de solicitações do usuário, com possibilidade de registro do próprio acidente, ligação direta para a ouvidoria Fala Salvador, acesso ao Facebook e ao Twitter da Transalvador.

Trote

Em caso de trote, o usuário receberá uma mensagem informando o caráter criminoso da ação, alertando-o para a possibilidade de ser banido do aplicativo se houver reincidência.