Trailer em live action de Destiny tem música do Led Zeppelin

Foi lançado um trailer em live action do game Destiny, que chega às lojas virtuais e físicas nesta terça-feira, 9, para PS3, PS4, Xbox360 e Xbox One. No vídeo, tem até a música Immigration Song, da banda Led Zeppelin.

Confira abaixo o trailer legendado

Destiny é um jogo de tiro em primeira pessoa de última geração, com uma narrativa cinematográfica ambientada em grandes na serem explorados. Será possível personalizar e aprimorar o Guardião com uma combinação quase ilimitada de armaduras, armas e modificações visuais.