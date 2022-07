Tracinhos azuis: saiba como burlar "dedo duro" do WhatsApp

Você provavelmente está entre os 600 milhões de usuários ativos do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Confere? Apesar de se beneficiar do sistema, reduzindo seus custos de ligações e agilizando o tempo de resposta, pode querer ter seu momento de privacidade. Certo?



Na contramão da tão escassa privacidade, o aplicativo já testa uma nova função que permite que os usuários saibam quando sua mensagem foi lida. Os tracinhos que antes apareciam apenas cinza, indicando que a mensagem foi enviada (com um traço) e que chegou ao destino (quando aparecem dois), agora ficam azuis quando o destinatário lê o texto. Isso para as versões Android, iOS e Windows Phone.



Quer burlar isso e se manter oculto para determinados usuários? O Portal A TARDE testou na versão Android e descobriu uma brecha. Com isso, você pode utilizar uma opção de ver as mensagens em um formato que permite ler o texto recebido, mas não deixar o remetente saber que você leu.



No menu do aplicativo do seu smartphone, com sistema operacional Android, vá em configurações, clique em 'Notificações'. Lá, você vai encontrar dois tópicos: notificações de mensagem e de grupo.



Se quer se manter escondido em ambos, vá em 'Notificação de pop-up' e escolha a opção 'Sempre mostrar notificação'. Feito! Agora, você irá receber as mensagens como uma "janelinha" exibida na frente de sua tela, mesmo que o WhatsApp esteja fechado.

Mas não clique em "ver". Leia a mensagem na janela mesmo. Isso é possível independente da quantidade de notas de texto recebidas de diferentes contatos. E mais: se recebeu dezenas de mensagens e quer responder apenas uma. Pode fazê-lo sem medo.



Outra dica



Para que seus contatos não saibam a data e hora do seu último acesso, você pode alterar a opção 'Visto por último' para 'Ninguém'. Agora, saiba que, como dito no próprio aplicativo "ao desabilitar o recurso, você também não verá o horário do último acesso de seus contatos".

Para alterar, em configurações, escolha a opção 'Informações da conta', 'privacidade' e, na sequência, 'Visto por último'. Aí, mude o status para 'Ninguém'. Ou, se preferir que apenas seus contatos saibam, escolha 'Meus contatos'.