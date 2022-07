Top 5: Os melhores jogos gratuitos para iOS e Android

Entre tantos aplicativos de mil e uma funcionalidades disponiveis nas plataformas iOs e Android, os mais procurados ainda são os jogos. Opções não faltam e mensalmente aparecem novos games. Separamos 5 bons jogos gratuitos para se divertir no tempo ocioso. Se viciar a culpa não é nossa, ok?!

Fruit Ninja

Fruit Ninja é um clássico que se mantrém famoso depois de anos do lançamento. O jogo consiste em deslizar os dedos pela tela para cortar as frutas.

Temple Run 2

Outro clássico dos jogos é o Temple Run. Deslizando os dedos pela tela, os jogadores movem o personagem, que corre continuamente e coleta moedas.

Minecraft

Um dos maiores fenômenos do mundo dos games, Minecraft chegou aos smartphones com uma nova versão. No game é possível construir mundos do zero, usando os mais diversos tipos de materiais.

Hungry Shark World

No jogo, os jogadores ssão o tubarão faminto, que tem que explorar o oceano em busca de presas e se esquivar do perigo.

Shadow Fight 2

No jogo de luta é possível equipar personagens com diversos tipos de armas e usar golpes especiais para detonar inimigos e chefes, com uma campanha com progressão no estilo RPG.