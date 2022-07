Tom Cruise é o preferido para fazer filme do game Watch Dogs

A Ubisoft, produtora de Watch Dogs, realizou uma pesquisa entre os internautas para saber quem deveria protagonizar o filme baseado no game. Tom Cruise foi a escolha, com 37% dos votos. A pesquisa, no entanto, não garante que o ator irá interpretar Aiden Pearce, a estrela do game.

Outros votados foram Robert Downey Jr (20%), Edward Norton (19%) e Paul Walker (11%). Ainda foram votados Tobey Maguire, Henry Cavill, Ryan Gosling, Clive Owen, Andrew Garfield e Brad Pitt.

Além de Watch Dogs, a produtora francesa tem uma lista de games que devem virar filmes: Far Cry, Rabbids, Assassin´s Creed, Splinter Cell e Ghost Recon.

Em Watch Dogs, Aiden Pearce é um vigilante hacker que, om a ajuda de seu smartphone, utilizará suas habilidades para invadir a Central de Sistemas Operacionais de Chicago (ctOS) e controlar quase todos os elementos da cidade. Aiden poderá utilizar o sistema onipresente de câmeras de segurança do local, baixar informações pessoais para localizar alvos, controlar semáforos e transportes públicos durante perseguições.

O game chega ao Brasil, totalmente em português, no dia 19 de novembro para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One6 e Wii U.

Confira o trailer do game: