Tom Clancy´s The Division terá open beta em fevereiro

A Ubisoft anunciou nesta quarta-feira, 10, que o open beta de Tom Clancy's The Division estará disponível de 19 a 21 de fevereiro. Neste período, jogadores de Xbox One, PlayStation 4 e PC poderão experimentar uma versão reduzida do game, cujo lançamento será em 8 de março.

A partir do dia 16 de fevereiro, os interessados já poderão fazer o download do open beta de The Division e deixar tudo preparado para começar a jogar assim que a fase de experimentação for liberada. Os usuários de Xbox One ainda terão a vantagem exclusiva de acessar o jogo com 24 horas de antecedência, no dia 18 de fevereiro.

O open beta de The Division é um convite para todos os jogadores testarem o game antes do lançamento de sua versão final, que será legendada em português. A Ubisoft também utiliza o feedback dos usuários para fazer melhorias no game.

Tom Clancy's The Division se passa algumas semanas após uma pandemia devastar Nova Iorque em plena Black Friday. Os serviços básicos deixam de funcionar e, sem comida e água, a cidade se transforma em um lugar caótico. The Division, uma unidade autônoma de agentes táticos que vivem à paisana, é então chamada para salvar a sociedade e acabar com grupos hostis que tentam tirar proveito da situação.

Neste imersivo jogo online de RPG de ação em mundo aberto, detectar os tipos de ambiente é essencial para explorar e progredir, e unir-se a outros jogadores para investigar a origem do vírus e livrar a cidade desta situação é o melhor caminho.