Titanfall será lançado com menus e legendas em português

O game exclusivo para os consoles Xbox - e PCs - Titanfall vai chegar ao País em março com menus e legendas em português. Os fãs que quiserem participar dos testes beta do game podem se inscrever na página oficial do game até esta sexta-feira, 14.

Titanfall vai colocar robôs gigantes em batalhas contra os humanos. Para jogar o game, será necessário ficar conectado à internet, já que o game funciona totalmente on-line.

Confira o trailer do beta do jogo: